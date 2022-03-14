Амман, , 14:07 — REGNUM Подразделения специального назначения Иордании и Норвегии провели совместные военные учения. Об этом 14 марта сообщает Jordan TV.

Король Иордании Абдалла II Kingabdullah.jo

По данным журналистов, в рамках учений, которые прошли на территории Норвегии, военные отработали действия на суше, на море, а также — десантирование с вертолётов. За ходом учений лично наблюдал король Иордании Абдалла II, который является давним поклонником сил специальных операций.

Король Абдалла II также встретился с командующим норвежскими силами специального назначения генерал-майором Торгером Гратруде и обсудил вопросы военно-технического сотрудничества между двумя странами.