Красноярск, , 13:59 — REGNUM Охрана лесов будет усилена в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 14 марта в региональном министерстве лесного хозяйства.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным минлесхоза, бойцы лесного спецназа отрабатывают в Емельяновском районе спуски с вертолёта Ми-8 к условным очагам пожаров. Тренировки проходят в обстановке, максимально приближенной к реальной, — в окрестностях леса.

Подразделения лесного спецназа занимаются тушением самых сложных возгораний — в отдалённых труднодоступных территориях. Зачастую там нет дорог и возможности доставить спецтехнику.

По словам министра лесного хозяйства края Алексея Панова, в 2022 году возможности краевого Лесопожарного центра будут значительно усилены. Речь идёт как о создании новых подразделений и точек базирования авиации, так и значительном расширении штата десантников-пожарных.

Авиационная зона охраны лесов увеличивается на 1,6 млн гектаров. Там будет организовано постоянное авипатрулирование. Лесничества будут дополнительно укреплены 119 лесными пожарными.

Лесопользователи, которые теперь по закону также обязаны тушить лесные пожары, готовы предоставить более 2500 обученных специалистов, 1287 единиц спецтехники для патрулирования и ликвидации возгораний.

Добавим, в борьбе с лесными пожарами Красноярскому краю помогает нацпроект «Экология». Краевой Лесопожарный центр за последние три года получил более 1800 единиц техники и оборудования. В текущем году автопарк краевого Лесопожарного центра пополнят 29 единиц спецтехники. Ожидается поступление 465 единиц спецоборудования.

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