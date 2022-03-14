Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, , 13:59 — REGNUM В Забайкалье вынесен приговор по уголовному делу о хищении 13 млн рублей бюджетных средств в рамках реализации нацпроекта «Культура». Подробности сегодня, 14 марта, сообщает прокуратура региона.

Мошенничество 50.мвд.рф

Суд установил, что руководитель строительной фирмы заключила с органами местного самоуправления муниципальный контракт в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 годы)» на строительство в г. Петровск-Забайкальский центра культурного развития стоимостью 93 млн рублей.

В период строительства объекта в 2015—2017 гг. генеральный директор, используя свое служебное положение, предоставляла проектно-сметную документацию о выполненных работах с целью их оплаты. Вместе с тем акты приемки выполненных работ содержали ложные сведения — в них необоснованно учтено фактически отсутствующее оборудование, а также невыполненные строительно-монтажные работы.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 13 млн рублей.

Приговором суда злоумышленница признана виновной с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании в пользу городского округа «Город Петровск-Забайкальский» причиненного ущерба в сумме более 13 млн рублей.

В целях обеспечения взыскания ущерба и штрафа суд сохранил арест на имущество обвиняемой стоимостью более 10 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года прокурор Забайкальского края Максим Ершов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению участкового лесничего и мастера леса Ингодинского лесничества Забайкальского края государственного казенного учреждения «Управление лесничествами Забайкальского края». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину»).

Читайте также: В Забайкалье сотрудников лесничества обвинили в мошенничестве