Кострома, 14 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов предложил сделать 4 января Днём детей, ставших жертвами сексуального насилия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Внести изменения предлагается в закон «О памятных датах Костромской области», устанавливающий дни, связанные с «важнейшими историческими событиями» в жизни края.

Обвиняемые в убийстве 5-летней костромички Денис Герасимов и Вадим Беляков

Дата выбрана неслучайно — 4 января 2022 года двое костромичей похитили пятилетнего ребёнка — Веронику Николаеву. Впоследствии они изнасиловали и убили девочку, нанеся её множество ножевых ранений.

Первым из похитителей, признавшихся в преступлении, был 44-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник Вадим Беляков также был судим за кражу денег. Сейчас они находятся в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в Москве для проведения психиатрической экспертизы. Информация о трагедии быстро вышла на федеральный уровень, после неё Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов.

«Чтобы подобное не могло повториться впредь, необходимо помнить о случившейся трагедии. Мы должны помнить и постоянно задавать себе вопрос, а все ли мы сделали для того, чтобы защитить наших детей и сделать их детство счастливым и жизнерадостным», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Почти все отзывы на предложение депутата отрицательны. Общественная палата Костромской области указала, что преступления, связанные с половым насилием в отношении детей, «не могут являться» историческими событиями. Такое же мнение выразило государственно-правовое управление думы, администрация региона и МВД. Принять окончательное решение о принятии памятной даты депутаты должны на заседании, которое состоится 17 марта 2022 года.