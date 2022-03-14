Изюм, , 13:57 — REGNUM Жительница одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области поблагодарила военных РФ, доставивших мирным жителям гуманитарную помощь. Видеозапись ее слов 14 марта опубликовало Минобороны РФ.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

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«То, что вы привезли сейчас (гумпомощь — ред.), это для людей большая помощь. Вы же видели, какая очередь стоит (за ней)», — сказала она.

Также жительница Харьковской области рассказала, что населенный пункт, в котором она проживает, в данный момент обесточен и в его магазинах нет товаров, а мирное население не может выехать из него, чтобы запастись продуктами и всем необходимым.

Кроме того, она уточнила, что в настоящее время в населенном пункте сложилась тяжелая ситуация, так как местные жители боятся покидать его пределы, а у них нет аптеки и походят к концу запасы лекарств.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России доставили жителям населенных пунктов Изюмского района Харьковской области гуманитарную помощь.