Москва, 14 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который уточняет особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощает направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели. Соответствующий документ опубликован 14 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Поправки, вносимые в Бюджетный кодекс, направлены на обеспечение срочных мер для поддержки граждан и бизнеса.

Так, согласно документу, предлагается приостановка на 2022 год норм Бюджетного кодекса, устанавливающих обязанность вносить изменения в бюджеты бюджетной системы для предоставления гарантий сверх параметров, установленных законами (решениями) о бюджетах.

Кроме того, предлагается продлить на 2022 год действие применявшейся в 2020 и 2021 годах нормы о праве российского правительства предоставлять государственные гарантии РФ на условиях, отличных от установленных федеральным законом о федеральном бюджете. Авторы инициативы пояснили, что это позволит осуществлять меры поддержки российских предприятий, направленные на сохранение рабочих мест и выплату зарплаты.

Также для обеспечения возможности поддержки регионов и предприятий за счёт дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета закон упрощает процедуру направления таких средств на финансовое обеспечение приоритетных мероприятий. На такие случаи не будут распространяться положения Бюджетного кодекса, обязывающие утверждать в законе о федеральном бюджете бюджетные ассигнования на субсидии юрлицам, бюджетные инвестиции и межбюджетные трансферты.

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