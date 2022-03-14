Москва, , 14:00 — REGNUM Россия ценит желание Катара способствовать урегулированию украинского кризиса, Москва и Доха продолжат контакты по этой теме. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Лавров выразил мнение, что и для него, и для его собеседника разговор был полезным. Главы МИД России и Катара договорились продолжать контакты по этой теме.

«Мы, я ещё раз хочу подчеркнуть, очень ценим заинтересованность Катара способствовать достижению нужных результатов», — сказал российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также рассказал о согласовании с катарской стороной шагов, которые позволят двум странам поддержать товарооборот.

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