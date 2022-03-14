Вашингтон, , 13:54 — REGNUM В ООН выберут нового специального докладчика по правам человека в КНДР в июне текущего года. Об этом говорится на официальном сайте организации.

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Известно, что имя кандидата будет объявлено в ходе 50-й сессии Совета ООН по правам человека, которая стартует 13 июня.

Кандидат, если он будет выбран, заменит Томаса Охеа Кинтана, занимавшего данную должность, и вступит в должность в августе.

Отмечается, что один человек может занимать должность специального докладчика в течение шести лет при ежегодном переизбрании.

Напомним, что аргентинский юрист и эксперт по правам человека Кинтана сменил индонезийского юриста и правозащитника Марзуки Дарусмана на посту спецдокладчика ООН по КНДР в 2016 году.