Донецк, 14 марта 2022, 13:54 — REGNUM С начала наступательной операции над Донецкой Народной Республикой сбили 15 ракет «Точка-У», заявил 14 марта глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин
Денис Пушилин
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Всего над ДНР с начала наступательной операции сбиты 15 ракет «Точка-У», — сказал он журналистам.

По его словам, наступательная операция будет продолжена и по возможности ускорена.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин 14 марта распорядился объявить траур по погибшим в результате украинской атаки с использованием ракеты «Точка-У».

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