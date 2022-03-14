Донецк, 14 марта 2022, 13:54 — REGNUM С начала наступательной операции над Донецкой Народной Республикой сбили 15 ракет «Точка-У», заявил 14 марта глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, наступательная операция будет продолжена и по возможности ускорена.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин 14 марта распорядился объявить траур по погибшим в результате украинской атаки с использованием ракеты «Точка-У».
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