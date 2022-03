17 марта 2022 | Время чтения 10 мин

Владимир Марочкин, , 13:44 — REGNUM Кажется, всеми давно уже признано, что The Beatles — это величайшая рок-группа всех времен и народов, песни которой существенно изменили культурную ситуацию в мире. Тем не менее в Великобритании, которая является родиной знаменитой группы, отношение к «Битлз» было весьма двойственным: с одной стороны, власти изо всех сил старались обласкать музыкантов. Так, 11 июня 1965 года королева подписала указ о вручении членам группы «Битлз» орденов Британской империи. Еще никогда поп-музыканты не удостаивались столь престижной государственной награды, которую еще в 1917 году учредил король Георг Пятый.

С другой стороны, английские и американские власти изо всех сил старались дискредитировать «Битлз». Первая попытка оболгать ансамбль относится к весне 1965 года, когда Джон Леннон и Джордж Харрисон впервые попробовали ЛСД.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов ЦРУ проводило эксперименты с наркотическими веществами, вызывающими измененные состояния психики. Делалось это для того, чтобы создать универсального, «непобедимого» солдата. Цэрэушники давали наркотик ЛСД ничего не подозревавшим людям — и наблюдали за последствиями. Результаты бывали настолько плачевными, что ЛСД в конце концов был запрещен даже для лабораторного исследования. Тем не менее исследования продолжались, только теперь «подопытными кроликами» становились не солдаты, а рок-музыканты.

На вечеринке в Bayswater Road некий врач, заядлый любитель всяких вечеринок, решил «пошутить» и незаметно подмешал ЛСД в кофе Джону и Джорджу. «Битлы» вскоре покинули тусовку, отправившись на какое-то светское мероприятие, и вот там с ними сделалось плохо.

Средства массовой информации тут же раздули скандал. Газетчики принялись выискивать следы ЛСД даже в «битловских» песнях. Главной жертвой этих «поисков» стала песня Lucy in the Sky With Diamonds, первые буквы существительных в названии которой образуют аббревиатуру LSD. Данное совпадение обнаружилось сразу же после выхода альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Джону Леннону пришлось оправдываться, ведь поднялась серьезная шумиха, а главная британская радиостанция BBC даже запретила пускать песню в эфир. Леннон утверждал, что сочинил слова композиции под впечатлением от рисунка сына Джулиана, который изобразил на нем свою одноклассницу Люси О’Доннелл летящей по небу, усеянному алмазами. Позже Джулиан рассказывал, что та девочка в самом деле ему нравилась. Люси также подтвердила данную версию, но это было сделано уже гораздо позже, когда вся шумиха вокруг песни прошла.

Но, возможно, это была просто пиар-кампания, ведь для продажи наркотиков тоже требовалась реклама. Капиталисты не были бы капиталистами, если бы не попробовали извлечь прибыль из этой ситуации, и в итоге кампания по дискредитации музыкантов превратилась в рекламную акцию нового товара — галлюциногенов. Молодежное сообщество устроено так, что, несмотря на постоянные пылкие заверения в независимости при принятии решений, молодые люди в большинстве своем следуют в кильватере своих учителей и кумиров. На этом нюансе капиталисты и построили рекламу наркотиков: если раструбить на весь мир, что популярные музыканты употребляют галлюциногены (даже если это и не совсем правда), то их поклонники станут делать то же самое. Увы, результаты всеобщего обмана оказались впечатляющими: многие фанаты рока поверили в рекламу и увлеклись наркотическим фантомом. И никто в негодяйских СМИ тогда не сообщил, что Пол Маккартни очень быстро удалил наркотики из своей жизни, заявив, что «ЛСД приоткрывают двери в другой мир, но не открывают».

Джон Леннон также недолго «сидел на игле» и, будучи человеком ответственным, полностью завязал с наркотиками, когда у него родился сын Шон. Он даже написал об этом песню Cold Turkey, название которой на сленге означает «отходняк», то есть тяжелую ломку после отказа от наркотиков. Конечно, и среди рок-музыкантов есть люди, употребляющие наркотики, но их не так много, как уверяют «доброжелатели».

В 1960-х годах, когда на Западе началась антирокерская вакханалия, в СССР еще вообще не было наркотиков. Вернее, они являлись символом принадлежности к криминалитету. Если какой-либо человек употреблял наркотики, однозначно можно было сделать вывод, что он имеет отношение к криминальному миру.

Певец Юрий Петерсон рассказывал, что когда в конце 1960-х он приехал в Москву из Риги, чтобы поступить на работу вокалистом в ВИА «Веселые ребята», то в гостиничном номере вместе с ним поселился некий молодой человек, который привез откуда-то с юга наркотики для продажи. Каждый день он отправлялся в какой-нибудь московский вуз, где пытался толкнуть студентам свое зелье, и каждый вечер возвращался абсолютно разочарованный. «Не покупают! Так и разориться можно!» — жаловался южанин своим соседям. Советские студенты не жаловали наркотики, они предпочитали водку или портвейн, а кроме того, в Москве в те времена продавалось много хорошего вина, в том числе импортного. А в приоритете у наших рок-музыкантов всегда были наука и рок-музыка.

…Кстати, в России всегда были уверены в том, что Леннон и Маккартни посвятили композицию Lucy in the Sky With Diamonds певице Людмиле Зыкиной, с которой The Beatles якобы выступали на одном концерте в США.

Когда попытка дискредитировать «Битлз» с помощью наркотиков не удалась, капиталистические СМИ начали распространять слухи о том, что Пол Маккартни якобы погиб в 1966 году на сафари в Африке. Менеджер группы Брайан Эпстейн после этого якобы предложил взять в состав некоего Уильяма Ширза Кэмпбелла, победителя конкурса двойников Пола Маккартни. Этот парень был пожарным, а еще он оказался неплохим музыкантом, даже лучшим, нежели Пол. Тогда якобы было решено, что Кэмпбелл останется в составе «Битлз», а о гибели Пола общественности сообщаться не будет. Единственная проблема заключалась в том, что Уильям не сошелся характерами с Джоном Ленноном и они постоянно ссорились.

Источником слухов о смерти Пола Маккартни стала некая студенческая газета Drake University, выходившая в штате Айова, США, в которой была опубликована статья под названием «Мертв ли Пол Маккартни?». Паника по поводу смерти кумира вскоре охватила весь мир. Волна тревоги докатилась даже до СССР, и здесь она превратилась в настоящее цунами: советские рок-фанаты горевали по поводу гибели в автокатастрофе не одного, а всех четырёх «битлов».

Поскольку ни сами музыканты, ни их окружение никак не реагировали на слухи о смерти Пола, сторонникам этой гипотезы пришлось самим искать «ключи», которые доказывали, что Маккартни якобы умер и его заменил двойник.

Сначала они разглядели на обложке альбома Sgt. Pepper's Lonely Heart'S Club Band могилу, вокруг которой столпились «битлы» и другие известные люди с выражением на лице, будто они только что кого-то похоронили.

В песне A Day in the Life из того же альбома журналисты «обнаружили» описание автокатастрофы, в которой погиб Маккартни.

Они утверждали, что если песню I'm So Tired из «Белого альбома» прослушать задом наперед, то можно разобрать, как Леннон бормочет: «Пол мертв, скучай по нему, скучай по нему».

На обложке диска Abbey road сторонники версии смерти Пола Маккартни рассмотрели похоронную процессию: впереди идет Джон-проповедник в белом, за ним плакальщик-Ринго в черном, замыкает процессию Харрисон в простой одежде могильщика. Ряд признаков якобы указывают на то, что Маккартни является «покойником»: босые ноги, закрытые глаза, к тому же он идет не в ногу с остальными…

Когда истерика достигла своего пика, Полу Маккартни все-таки пришлось прервать молчание. В ноябре 1969 года он дал интервью журналу Life, в котором заявил, что «слухи о его смерти сильно преувеличены». После той публикации страсти поутихли, но с годами поиск пресловутых «ключей» принял формы нездоровой игры, и сообщения о смерти Маккартни стали «находить» даже в песнях и альбомах, выпущенных задолго до его вероятной гибели.

Тем временем «ливерпульская четверка» выдала целую россыпь шедевров: Yesterday, Girl, Michelle, Here Come The Sun, Yellow Submarine, Come Together, и в капиталистических СМИ начались разговоры о том, что все эти восхитительные песни сочинили вовсе не «Битлы». Первым, кто об этом написал, был некто Джон Коулман, американский публицист, по его собственным словам — бывший сотрудник британских спецслужб. В книге «Комитет трехсот» он декларирует, что популярность «Битлз» — спланированная акция мировой закулисы, а точнее, Тавистокского института, который действовал в интересах практически всех темных сил планеты. По уверениям Коулмана, песни для The Beatles сочинял композитор и теоретик музыки Теодор Адорно. Через эти песни Тавистокский институт планировал держать под контролем молодежные движения Америки и всего мира.

В качестве главного доказательства Коулмен приводит факт, что вскоре после смерти Теодора Адорно «Битлз» тоже прекратили свое существование. Джона Коулмана совершенно не смущает, что Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон после распада написали немало хитов, которые завоевали сердца поклонников по всему миру. За активное сочинительство взялся даже Ринго Старр и тоже добился определенных успехов. Может быть, раньше ему мешал Теодор Адорно?

Нет, если бы «Битлз» был проектом искусственным, собранным ради тех целей, что декларирует Коулман, то он сгинул бы вместе со всеми участниками, как только эти цели были бы достигнуты. Но песни «Битлз» живы и вызывают отклик юных сердец и теперь — спустя много лет после своего выхода в свет. Это есть главное доказательство того, что не какой-то Адорно, а сами «битласы», как их именовали поклонники в СССР, сочиняли эти песни, поскольку сложно вот так продержаться десятилетия на высокой волне, если кто-то сочиняет вместо тебя.

Теодор Адорно не мог быть автором «битловских» песен еще и потому, что он являлся фанатичным адептом симфонической музыки. До наших дней сохранились некоторые музыкальные творения Теодора Адорно, в том числе, например, Six Studies for String Quartet. Его музыка настолько аритмична, что, слушая ее, невозможно вообразить, что Адорно был способен придумать вообще какую-то мелодию, а тем более — шлягер. Он в принципе отвергал музыкальные шаблоны и стандарты, о чем написал в книге «Социология музыки». Даже джаз для него — слишком просто и пошло. Нет, Адорно никогда не смог бы сочинить песни, которые стали бы популярны у подростков во всем мире. А притянули его в создатели «битловских» шедевров, видимо, из-за того, что он утверждал, будто «музыка — это не идеология вообще, но она постольку идеологична, поскольку она — ложное сознание».

Но почему капиталистические власти так яростно преследовали «Битлз» и бит-музыку вообще? Потому что под воздействием этой музыки изменялись взаимоотношения между людьми, они становились более теплыми и дружескими, открытыми и сердечными. Мир изменялся, и героями нового, на наших глазах зарождавшегося общества становились уже не те, кто больше всех зарабатывает и покупает, а те, кто умеет творить. Куда бы ни проникала новая музыка, везде начинался праздник, вскипала научно-техническая революция, делались блестящие научные открытия, землю украшали уникальные стройки, расцветал прогресс. Общество охватывала жажда творчества, и это очень раздражало акул капитализма, которые опасались, что в итоге мир может выйти у них из-под контроля. И тогда они объявили войну рок-музыке. А поскольку капитализм — дитя лжи и все капиталистические отношения построены на обмане, то акулы бизнеса попытались дискредитировать молодых рок-музыкантов, представив все их мечты по переустройству мира всего лишь плодом нездорового воображения.

И эта война с рок-музыкой продолжается до сих пор…

