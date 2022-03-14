Бишкек, , 13:53 — REGNUM После того, как Россия приостановила экспорт сахара в страны Евразийского экономического союза, цены на него в Киргизии резко подскочили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сахар Uwe Hermann

Стоимость килограмма сахарного песка выросла в среднем на 12,5% — с 80 до 90 сомов (с 93 до 105 рублей по текущему курсу).

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Чтобы избежать ненужного ажиотажа и недовольства граждан госслужба антимонопольного регулирования Киргизии заключила соглашение с сахарным заводом «Каинды кант» и четырьмя крупнейшими торговыми сетями страны о поддержании наиболее доступных цен на сахар.

В соответствии с договором магазины этих торговых сетей теперь будут продавать сахарный песок по льготной розничной цене в 67 сомов (78 рублей) за килограмм — по акции с ограничением в 1 кг в одни руки в сутки по карте лояльности.

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