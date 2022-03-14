Уфа, , 13:52 — REGNUM Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала победительницей гонки преследования (пасьюта) на проходящем в Уфе Кубке Союза биатлонистов России (СБР). Об этом 14 марта сообщает ИА REGNUM.

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Алимбекова прошла дистанцию с двумя промахами и пришла к финишу за 31 минуту 48,8 секунды.

Второе и третье места заняли российские спортсменки Ирина Казакевич и Кристина Резцова, которые отстали от победительницы более чем на минуту. При этом у Казакевич два промаха на огневых рубежах, у Резцовой — шесть.

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