София, , 13:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Болгарии призвало всех болгарских граждан в срочном порядке покинуть территорию Украины. Об этом 14 марта сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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»Мы настоятельно рекомендуем нашим согражданам немедленно эвакуироваться [с Украины], используя для этого оставшиеся «зеленые коридоры», — говорится в заявлении болгарского внешнеполитического ведомства.

По некоторым данным, на сегодняшний день на Украине находятся около 1,5 тыс. граждан Болгарии и не менее 10 тыс. этнических болгар, а также членов их семей.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.