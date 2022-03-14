Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Сильный туман ожидается в Санкт-Петербурге в ночь на вторник, предупреждает 14 марта ГУ МЧС России по Петербургу.

Туман в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 15 марта в Санкт-Петербурге ночью местами ожидается туман», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за атмосферного фронта в Петербург днем температура воздуха поднимается до +8 градусов, в то время как утром и ночью в городе на Неве морозно, −3…−6 градусов.

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