Иркутск, , 13:50 — REGNUM СУ СК России по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела в отношении менеджера управляющей компании, обслуживающей МТРК «Сильвер молл», который пытался подкупить пожарного. Подробности сегодня, 14 марта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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24 декабря прошлого года менеджер УК передал заместителю начальника одного из отделов ГУ МЧС России по Иркутской области взятку 1,5 млн рублей и бутылку дорогостоящего шампанского. Таким образом, он хотел решить проблемы, возникшие при проверке объекта с сотрудниками МЧС. Менеджер просил не направлять в суд собранные материалы по факту невыполнения управляющей компанией ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности в МТРК «Сильвер молл», а также не приостанавливать деятельность торгового комплекса в связи с выявленными нарушениями.

Должностное лицо от взятки отказалось. Взяткодатель был задержан на месте преступления следователями СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года ГУ МЧС РФ по Иркутской области по итогам внеплановой проверкиприостановило работу ТРЦ «СильверМолл». А 29 декабря выяснилось, что один из сотрудников центра пытался подкупить пожарного.

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