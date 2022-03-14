Пермь, 14 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Перми на должность и.о. главы Ленинского района назначен Александр Русанов. Кадровое решение принято главой города Алексеем Дёмкиным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Orenburg-gov.ru Назначение

Трудовая деятельность Русанова в новом статусе началась с 14 марта. Алексей Дёмкин обозначил, что руководителю района необходимо сосредоточиться на качественном содержании улиц центрального района муниципалитета, а также на подготовке к 300-летию Перми.

Ранее Александр Русанов работал исполнительным директором Совета муниципальных образований Пермского края, а также он являлся руководителем комитета «Политика, связи с общественностью, предпринимательство» в Фонде молодежных инициатив Пермского муниципального района.