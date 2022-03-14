Джакарта, , 13:48 — REGNUM Власти Индонезии заявили, что каждый туристический объект на Бали готов принять местных и иностранных туристов, сообщает Kompas.

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«Бали готов. Начиная с аэропорта, сообщества, направлений и заканчивая отелями, готовыми принять туристов. Встречи, съезды, выставки — все готово», — заявил Путу Супадма, заместитель председателя агентства межпарламентского сотрудничества палаты представителей Индонезии.

Власти подчеркнули, что на острове отменен карантина. Правительство Индонезии ранее отменило карантин для иностранных туристов из 23 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 9629 случаев заражения коронавирусом.

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