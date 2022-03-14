Лос-Анджелес, США, 14 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Сети появились скриншоты переписки комика Пита Дэвидсона и рэпера Канье Уэста (Йе). Об этом 14 марта пишет E! News.

Скриншот YouTube Канье Уэст

Комик обратился к Уэсту и попросил его «успокоиться» и «повзрослеть», а также перестать писать негативные посты в адрес его бывшей жены, модели Ким Кардашьян. Дэвидсон также предложил рэперу свою помощь в борьбе с психологическими проблемами: «Позволь мне помочь тебе. Я тоже боролся с ментальными проблемами — это был нелёгкий путь», — поделился он.

В ответ на это Уэст предложил Дэвидсону прийти на воскресную службу в церковь, которую он посещает. Комик сообщил рэперу, что им стоит встретиться в Лос-Анджелесе (США) и поговорить как «мужчина с мужчиной».

Ранее Канье Уэст опубликовал в соцсетях пост с критикой бывшей жены Ким Кардашьян, с которой сейчас встречается Пит Дэвидсон, за то, что она позволяет их восьмилетней дочери делиться роликами в TikTok. Позже он удалил свою запись.