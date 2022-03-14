Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Пьяный водитель, условно-досрочно освободившийся из мест лишения свободы, скрываясь от полицейских, на полной скорости врезался в ларёк в Санкт-Петербурге. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. ДТП

Подозрительный Mercedes С-180 наряд спецбатальона ДПС УГИБДД заметил около 01:30 мск 14 марта на набережной Макарова. На просьбу остановиться водитель иномарки не отреагировал, а лишь нажал на педаль газа и заехал на Западный скоростной диаметр (ЗСД). На помощь коллегам задержать нарушителя пришел еще один патрульный автомобиль ДПС.

«С ЗСД лихач заехал на Кольцевую автодорогу с которой съехал в районе Дачного проспекта. На бульваре Новаторов нарушитель не справился с управлением, врезался в дерево, после чего совершил наезд на ларек», — рассказали в ведомстве, уточнив, что в результате ДТП никто не пострадал.

После чего сотрудники ДПС задержали водителя, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нарушителем оказался 37-летний житель Петербурга, который в 2018 году был осужден на пять лет за похищение человека, однако за примерное поведение вышел по УДО.

«По данным ГИБДД, за последнее время задержанный более 40 раз нарушал ПДД, как правило, превышая скоростной режим. При задержании мужчина вел себя неадекватно, от медицинского освидетельствования отказался», — уточнили в Главке.

В отношении лихача составлены административные протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство), 12.25 часть 2 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС) и 12.26 часть 1 (отказ от медосвидетельствования).

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.