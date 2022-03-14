Токио, 14 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Власти Японии движимы реваншизмом, и их попытки воспользоваться моментом, чтобы ослабить нашу страну, говорят о том, что у их реваншизма далекоидущие планы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 марта, комментируя высказывания премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Как сообщалось ранее, Кисида заявил, что ситуация на Украине «указывает на необходимость организации нового мирового порядка» и, в частности, на «необходимость» реформирования Совета Безопасности ООН.

«Предложение премьер-министра Кисиды о «реформировании Совета Безопасности ООН» путём лишения России права вето в нём не может и не будет иметь никакого другого смысла или последствий, кроме демонстрирования исконной враждебности Японии к России и злобы, которую вызвал закономерный отход руководства нашей страны от попыток найти «компромисс» относительно известных японских территориальных притязаний. Даже американцы, являющиеся истинными хозяевами японской внешней политики, не озвучивают подобных угроз. И не только потому, что это пустые, не имеющие перспективы осуществления угрозы, но и потому, что в Вашингтоне понимают реальное значение нашей, в отличие от Японии, страны для удержания мировой системы межгосударственных отношений от краха.

Что же до Японии как таковой, то Кисида ещё раз высветил её сервилизм визави США. Что-то он не очень беспокоился, когда США проявляли «буйство» в Сербии, в Ираке, в Ливии. Япония — союзник военных преступников, и счёт за эти преступления ещё будет предъявлен. Он будет предъявлен Японии так же, как в своё время ей был предъявлен счёт за соучастие в развязывании Второй мировой войны путем подписания в 1936 году «Антикоминтерновского пакта» с нацистской Германией и полномасштабного военного нападения на Китай годом позже.

Японцы до сих пор не в полной мере признали свою ответственность за все преступления, совершённые ими в годы Второй мировой войны; они движимы реваншизмом, и их попытки воспользоваться моментом, чтобы ослабить нашу страну, говорят о том, что у их реваншизма далекоидущие планы. Это, однако, хорошо понимают не только в Москве, но и в Китае.