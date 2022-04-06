Москва, 14 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий направление нефтегазовых доходов на приоритетные цели. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Новый закон закрепляет основания для предоставления бюджету государственного внебюджетного фонда РФ субвенций из бюджетов субъектов. Средства могут быть предоставлены для совершенствования мер поддержки экономики в условиях антироссийских санкций.

Также упрощается процедура направления дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на обеспечение приоритетных мероприятий для поддержки экономики и регионов. В этих случаях не будет требоваться обязательно утверждение таких решений в законе о федеральном бюджете.