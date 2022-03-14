Иркутск, 14 марта, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Производительность труда» Дорожная служба Иркутской области сможет эффективнее применять новые технологии и инструменты бережливого производства. Об этом сообщает пресс-центр министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Труд и качество. Советский плакат

Пилотный поток по оптимизации производства на асфальтобетонном заводе и дробильно — сортировочный комплекс уже запущен на базе филиала «Иркутский». По словам генерального директора Дорожной службы Иркутской области Дмитрия Феофанова, он должен стать катализатором для формирования нового подхода к производственному процессу, а навыки и компетенции, приобретённые во время его реализации, будут распространены на все подразделения Дорожной службы.

Программа рассчитана на три года и разделена на несколько этапов: впереди работа по диагностике проблем на производстве и поиски резервов для повышения производительности труда, качества и конкурентоспособности.

Все сотрудники филиала «Иркутский» и Дорожной службы Иркутской области (более 2 тысяч человек) пройдут обучение. Планируется, что оно позволит минимизировать потери, повысить производительность труда и тиражировать успех на все предприятие — на все филиалы дорожной службы.

По словам генерального директора ФЦК Николая Соломона, за три года реализации нацпроекта на 1,3 тыс. отечественных предприятий прирост добавленной стоимости составил 133 млрд рублей, что в 19 раз превышает госинвестиции. На ИТ-Платформе «Производительность.РФ» уже около 5000 заявок от предприятий на участие в проекте. В портфеле ФЦК — более 560 направлений деятельности (ОКВЭД).

«Цифры говорят об эффективности реализации национального проекта на отечественных предприятиях. А также о том, что практически нет таких вопросов или «узких» мест, касающиеся повышения производительности труда, на которые не могли бы ответить эксперты ФЦК», — считает Николай Соломон.

По его словам, важно, что эксперты центров компетенций встают бок о бок с сотрудниками предприятий:

«Так они передают им свои навыки, тренируя самостоятельно искать потери и повышать эффективность производства».

»Наши люди — наша ценность. Ошибочно думать, что предприятию не хватает высококвалифицированных кадров, чтобы повысить эффективность производства. Из сотрудников компаний можно воспитать наиболее ценных специалистов, достаточно направить их в нужном направлении», — добавил он.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» реализуется в Иркутской области с 2020 года. За это время эксперты федерального и регионального центров компетенций помогли 17 предприятиям региона оптимизировать процессы. По результатам их работы предприятия в среднем увеличили выработку на пилотных потоках на 30% и сократили незавершенное производство на 50%.