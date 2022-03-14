* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:42 — REGNUM Власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Каписа подтвердили смерть женщины в городе Махмудраки. Пресс-секретарь губернатора Каписы заявил, что женщина была убита неизвестными 13 марта. По его словам, начато расследование для установления лиц, совершивших убийство.

Убийство kropekk_pl

Местные источники сообщают, что убитую женщину звали Самаргульь, и она была жительницей района Дарбафан города Махмудраки.

С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан в августе 2021 года, возросло число преднамеренных убийств в различных городах страны.

За последние семь месяцев поступило множество сообщений об убийствах бывших государственных служащих и гражданских лиц.

Сираджуддин Хаккани, исполняющий обязанности министра внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признал, что, несмотря на всеобщую амнистию, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершали убийства из мести.

Хотя он говорит, что был достигнут прогресс в искоренении убийств из чувства мести, в средствах массовой информации появляется всё больше сообщений о таких убийствах.