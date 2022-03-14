Бухарест, 14 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера зафиксировано в уезде Вранча на юго-востоке Румынии. Об этом 14 марта сообщает румынский телеканал Digi24.

Zeml.info Землетрясение

По данным Национального института геофизики Румынии, колебания земной поверхности были отмечены в 9:32 по местному времени (10:00 мск.). Согласно официальной информации, эпицентр стихийного бедствия находился на глубине 170 км.

О жертвах и разрушениях не сообщается. На месте инцидента работает специальная исследовательская комиссия.

Напомним, в ночь на 14 марта в уезде Вранча также произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,2.