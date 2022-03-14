Новосергиевский район, Оренбургская область, 14 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области компания безуспешно попыталась оспорить решение суда первой инстанции, согласно которому организация должна возместить экологический ущерб. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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В марте 2020 года на территории Новосергиевского района произошел разлив нефтепродуктов на площади 191 квадратного метра. Ущерб оценили в 1,1 млн рублей.

Суд установил вину водителя компании, который осуществлял транспортировку отходов нефтепродуктов. Он допустил нарушения правил перевозки опасных грузов, что повлекло разлив нефтепродуктов и порчу земли сельхозназначения.

Апелляционным определением Оренбургского областного суда постановление суда первой инстанции оставлено без изменения. Судебные акты вступили в законную силу.