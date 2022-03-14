Казань, , 13:46 — REGNUM Пожилые сотрудницы одной из казанских клининговых организаций в течение нескольких месяцев не получали заработную плату. В отношении руководства компании возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по РТ.

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По версии следствия, с февраля по июнь 2021 года на казанском предприятии не выплачивалась зарплата 22 пожилым сотрудницам, которые были наняты для оказания клининговых услуг.

Во время расследования уголовного дела женщинам была полностью возмещена задолженность по зарплате в размере более 700 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, о невыплате зарплаты рабочим, привлеченным субподрядной организацией к строительству трассы М-12 с октября 2021 года стало известно из средств массовой информации. После возбуждения уголовного дела руководство предприятия полностью погасило задолженность по зарплате перед шестью сотрудниками на сумму 313 тыс. рублей.

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