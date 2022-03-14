Сантьяго, 14 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Сразу 57% жителей Чили крайне положительно оценивают нового президента Габриэля Борича. Об этом говорится в соцопросе, опубликованном спустя несколько дней после инаугурации президента страны, пишет Prensa Latina.

Mediabanco Agencia Габриэль Борич

Согласно опросу Plaza Pública компании Cadem, наиболее ценимыми личными качествами президента являются его харизма (77%), способность к диалогу и заключению соглашений (71%) и знание потребностей населения (70%).

Борич вступил в должность 11 марта как самый молодой президент в истории страны.