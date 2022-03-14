Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Построенная с помощью Росатома Белорусская атомная электростанция может стать реальной альтернативой законсервированному проекту Балтийской АЭС. При этом энергетическая блокада Калининградской области у Запада не получится. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 14 марта президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.

Белорусская АЭС Belaes.by

Он напомнил, что к приостановке проекта Балтийской АЭС в 2013 году имела прямое отношение Литва. Причём, свои инициативы по перекрытию энергоперетоков с Россией она координировала с Польшей. Так что именно эти две страны несут полную ответственность за миллиардные потери из-за заморозки строительства АЭС в Калининградской области.

«При этом, как мы знаем, своей атомные энергетики Литва уже не имеет, она её утратила, а Польша говорит об этом 20 лет, но поскольку это Польша, то ничего кроме разговоров там не будет», — считает Николай Межевич.

По его мнению, попытка Запада перерезать энергоснабжение Калининградской области не увенчается успехом.

«Калининградская область невелика по территории и не так велика по населению. И обеспечивать снабжение сжиженным природным газом, а затем регазификацию можно, даже если Литва и Польша разорвут все соглашения и перейдут к полной экономической блокаде Калининградской области. В принципе, экономическая блокада эксклава — это то, что с незапамятнейших греко-римских времён является поводом к войне», — отметил политолог.

При этом Межевич не исключил, что власти Польши и Литвы могут предпринять меры по экономической и политической изоляции Калининградской области.

«То, что это может привести к войне, я боюсь, что в Варшаве и Вильнюсе сегодня понять не могут. Деградация политиков — это явление европейское в целом, но в Восточной Европе эта проблема носит наиболее серьёзный характер. Ну, Зеленский, конечно, пример неподражаемый, но и Науседа (президент Литвы Гитанас Науседа, — прим. ред.) в Литве, скажем, ничем не лучше», — пояснил Межевич.

На вопрос, может ли Белорусская АЭС стать альтернативой Балтийской, Межевич ответил: «Безусловно».

"У меня нет уверенности, что нам сегодня реально нужна атомная генерация в условиях изолированной Калининградской области, а она изолирована. И потом — планы строительства Балтийской АЭС начинали реализовываться до того, как начались работы на Белорусской атомной станции. Сегодня Белорусская уже есть, и в случае нормализации политических условий, ситуации в Европе, энергии Белорусской АЭС, что называется, рукой подать до Калининградской области: там менее 200 км до Калининградской области от Белорусской атомной станции», — сказал профессор Николай Межевич.

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