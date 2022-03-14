Ижевск, 14 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении 27-летнего жителя Можги, который обвинялся по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц с оставлением места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на два года и десять месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 апреля прошлого года водитель иномарки насмерть сбил двоих дорожных рабочих в Можге. После аварии он скрылся с места происшествия. Позднее водитель был установлен и задержан.

По данным следственного управления СКР по Удмуртии, было установлено, что на момент аварии скорость автомобиля составляла 104 км/ч при максимально допустимой скорости движения на данном участке — 60 км/ч. В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. А за четыре месяца до этого был лишен водительских прав.

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