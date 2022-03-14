Чебоксары, 14 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено очередное уголовное дело по факту мошенничества. На этот раз пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что лишился денег при попытке вернуть жену с помощью магии, сообщает УМВД по городу Чебоксары.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

32-летний пострадавший обратился в полицию 13 марта. Правоохранители отмечают, что ещё в сентябре 2021 года после ссоры с женой, желая сохранить брак, мужчина обратился за помощью к «ясновидящей». Её контакты он нашёл в интернете.

«Просмотрев фотографии супругов, лжецелительница «увидела» массу проблем, которые надо решать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «спасая» чебоксарца от «порчи и родового негатива» аферистка провела несколько дистанционных обрядов, получив от жертвы 140 тыс. рублей. Однако результата это не дало, после чего мужчина обратился к правоохранителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Чувашии задержаны интернет-мошенники, жертвами которых становились интернет-покупателями. Предположительно от действий аферистов пострадали около 200 доверчивых граждан.

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