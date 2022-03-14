Абакан, 14 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Обязанности первого заместителя главы Хакасии ﻿с 14 марта возложены на Владислава Никонова, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Уточняется, что также Никонов продолжит руководить аппаратом главы и правительства региона в статусе исполняющего обязанности. Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал соответствующее заявление.

Никонов в качестве первого заместителя будет курировать деятельность ряда министерств, а также госкомитета цифрового развития и связи, госкомитета по тарифам и энергетике.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года Владислав Никонов был назначен на должность заместителя руководителя аппарата главы Хакасии с возложением на него обязанностей руководителя аппарата.