Донецк, 14 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Данные о 26 пострадавших в результате ракетного удара Киева по Донецку есть у местных властей, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 14 марта в эфире телеканала «Россия 24».

Rorsah-photo Ракетный комплекс «Точка-У»

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Он отметил, что информация о пострадавших уточняется. В Донецке, пояснил он, сработала одна из кассет ракеты, выпущенной комплексом «Точка-У». Ракету удалось сбить над городом.

«Уже сейчас можно говорить о 26 раненых, среди них один ребёнок», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились сведения о 20 погибших и девяти раненых. Обломки ракеты упали в центральной части Донецка.