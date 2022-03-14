Уфа, 14 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Белорусские биатлонисты заняли первые три места в гонке преследования на проходящем в Уфе Кубке Союза биатлонистов России (СБР). Об этом 14 марта сообщает ИА REGNUM.

(сс) MEINE HEIMAT Биатлонисты

Победителем гонки стал Антон Смольский, который допустил три промаха и пришёл к финишу за 35 минут 32,5 секунды.

Второе место занял Дмитрий Лазовский, который с двумя промахами отстал на 15 секунд. Замкнул тройку Никита Лобастов, у которого два промаха и 22,2 секунды отставания.

Лучшим из российских биатлонистов стал Карим Халили, который занял четвёртое место. Даниил Серохвостов стал восьмым, Евгений Гараничев — девятым, Эдуард Латыпов — 10-м, Антон Бабиков — 15-м, Александр Логинов — 20-м.