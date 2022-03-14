Бухарест, 14 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Представители пограничной полиции Румынии задержали на КПП «Албица» (молдавско-румынская граница) двух граждан Украины, пытавшихся незаконно ввезти в Румынию $1,6 млн, а также партию ювелирных изделий, золотых часов и сумок известных брендов. Об этом 14 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Граница

Согласно предварительной информации, указанные лица, являющиеся по документам мужем и женой, намеревались получить на румынской территории статус беженцев.

Расследованием инцидента занимается прокуратура.

Деньги и контрабандные товары изъяты.