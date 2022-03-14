Кабул, 14 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки на встрече с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым заявил, что необходимо укреплять доверие между странами, чтобы спасти регион от политических распрей и войн. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Моттаки сделал это заявление в воскресенье, 13 марта, в кулуарах заключительного заседания Дипломатической ассамблеи в Анталье во время встречи с главой МИД Узбекистана.

Моттаки подчеркнул, что страны региона должны больше полагаться друг на друга в быстро меняющейся политической, экономической ситуации и ситуации в области безопасности, чтобы спасти регион от негативных последствий политических раздоров и войн.

Исполняющий обязанности главы МИД заявил, что на встрече также обсуждались вопросы расширения торгово-экономических отношений между двумя странами и будущие отношения между Афганистаном и государствами Центральной Азии.

«Безопасность и единство» в Афганистане теперь являются хорошей возможностью для стран Центральной и Южной Азии развивать торговлю, передачу энергии, транспорт и другие крупные экономические проекты, сказал Камилов.