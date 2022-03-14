Рязань, 14 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Крупную партию синтетических наркотиков изъяли полицейские у 24-летнего жителя Рязани. Ранее злоумышленник уже был судим за сбыт запрещённых веществ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе регионального УМВД.

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Оперативники задержали молодого человека на автодороге недалеко от села Секиотово — мужчина на личном автомобиле делал закладки в импровизированные тайники. При личном досмотре у злоумышленника изъяли свёрток с 2 граммами синтетического препарата, а в дальнейшем в его квартире полицейские обнаружили банку с расфасованными наркотиками общей массой 160 граммов.

Выяснилось, что мужчина уже был осуждён за сбыт наркотиков на пять лет лишения свободы условно. Однако снова «трудоустроился» в нелегальный интернет-магазин.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый отправлен под стражу.