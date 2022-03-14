Казань, , 13:45 — REGNUM Жителя Казани обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, разбое, и похищении документов, совершенных в 2007 году. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает следственное управление СКР по РТ.

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По версии следствия, в сентябре 2007 года в парке Победы города Казани обвиняемый напал на 19-летнуюю девушку. Злоумышленник ударил ее бутылкой по голове и похитил паспорт, студенческий билет, сотовый телефон. Затем, угрожая расправой, мужчина совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера.

Поиски преступника тогда не увенчались успехом. В 2022 году следователи получили данные о возможной причастности к свершению нападения жителя Казани, ранее освободившегося из мест лишения свободы за подобное преступление. Результаты экспертизы биоматериалов, изъятых в 2007 году, показали их принадлежность предполагаемому преступнику. В результате предъявленых доказательств мужчина сознался в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник полиции Лениногорского района Татарии познакомился с 16-летней местной жительницей в одной из социальных сетей в интернете. Когда девушка пришла на свидание, мужчина надругался над ней.

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