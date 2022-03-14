Лондон, 14 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Актёр Томас Сэнгстер состоит в отношениях с актрисой Талулой Райли, бывшей женой предпринимателя Илона Маска. Пара появилась на церемонии вручения премии BAFTA в ночь на 14 марта.

Цитата из х/ф «Бегущий в лабиринте». Реж. Уэс Болл. 2014 Томас Сэнгстер

Слухи о романе Сэнгстера и Райли появились ещё несколько месяцев назад. Папарацци застали их во время прогулки по Лондону (Великобритания), однако пара официально не подтверждала свои отношения.

ИА REGNUM напоминает, что Талула Райли дважды была замужем за Илоном Маском. В периоды с 2010 по 2012 год и с 2013 по 2016.