Ижевск, 14 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Прокуратура Удмуртии выявили нарушения региональным минздравом сроков исполнения финансовых обязательств в отношении субъектов малого и среднего бизнеса по контрактам на поставку медицинского кислорода. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа республики.

Https://www.volgograd.ru Медицинский кислород

Всего было исполнено семь контрактов на общую сумму 11 млн рублей.

В минздрав было внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотрения задолженность было погашена в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года, в период очередного подъема заболеваемости COVID-19, глава республики Александр Бречалов говорил, что регион решил подстраховаться, закупив дополнительно 1,5 тыс. прикроватных кислородных концентраторов.