Минздрав Удмуртии обязали выплатить долг за поставку кислорода для больниц
Ижевск, 14 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Прокуратура Удмуртии выявили нарушения региональным минздравом сроков исполнения финансовых обязательств в отношении субъектов малого и среднего бизнеса по контрактам на поставку медицинского кислорода. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа республики.
Всего было исполнено семь контрактов на общую сумму 11 млн рублей.
В минздрав было внесено представление об устранении нарушений закона.
По результатам его рассмотрения задолженность было погашена в полном объеме.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года, в период очередного подъема заболеваемости COVID-19, глава республики Александр Бречалов говорил, что регион решил подстраховаться, закупив дополнительно 1,5 тыс. прикроватных кислородных концентраторов.