Ташкент, 14 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выступил в Турции с докладом на панельной сессии «Афганистан: как справиться с новыми реалиями?», сообщает МИД Узбекистана.

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Напомним, что по приглашению правительства Турции 10−13 марта 2022 года делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в работе II Дипломатического форума в Анталье.

«Выступая с докладом, министр проинформировал участников форума об усилиях Узбекистана по установлению долгосрочного и устойчивого мира в соседней стране, оказанию гуманитарной помощи афганскому народу, реализации крупных инфраструктурных проектов в стране в целях недопущения гуманитарного кризиса», — говорится в сообщении.