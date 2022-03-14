Махачкала, 14 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Дагестане 2022 год объявлен Годом образования. В рамках проведения этого года в республике планируется построить более ста объектов образования. Кроме того, свыше 210 школ будут отремонтированы. Об этом в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению в Дагестане Года образования рассказал глава минобра региона Яхья Бучаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«В рамках государственной программы «Развитие образования» — до конца 2024 года запланировано строительство и ввод 54 общеобразовательных организаций и 28 дошкольных образовательных организаций, в рамках республиканской инвестиционной программы — 40 общеобразовательных организаций и 16 дошкольных», — цитирует министра пресс-служба главы Дагестана.

Что касается вопроса капитального ремонта школ, то, по его словам, Минпросвещения РФ поддержало запрос Дагестана на проведение ремонта в 210 школах в 2022 году и еще 105 зданий — в 2023 году.

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