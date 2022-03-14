Ташкент, 14 марта, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Посольство Республики Узбекистан на Украине временно дислоцировано в городе Львове. Об том 14 марта сообщил официальный представитель МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Дипломатами посольства в штатном режиме продолжается работа по эвакуации граждан Узбекистана», — указал дипломат.

Также представитель внешнеполитического ведомства добавил, что ведомство поддерживает постоянные контакты с соотечественниками, находящимися в различных регионах Украины.