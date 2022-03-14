Москва, 14 марта, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяет информацию по пяти делам, поступившим из Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 14 марта сообщает ТАСС со ссылкой на материалы отчёта о деятельности РУСАДА в 2021 году.

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Отмечается, что ведётся работа по проверке информации, переданной из отдела по конфиденциальной информации WADA.

В начале февраля сообщалось, что WADA планирует до конца 2022 года завершить разбирательства по делам российских спортсменов из базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

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