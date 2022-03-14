Ташкент, 14 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Узбекистане в соответствии с постановлениями президента страны строятся и вводятся в эксплуатацию новые современные тепловые электростанции (ТЭС). Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении АО «Узбекэнерго».

ТЭС

В сообщении отмечается, что только с начала текущего года в регионах страны введены в эксплуатацию три новые тепловые электростанции общей мощностью 684 МВт.

«Первой из них 11 января 2022 года была запущена газопоршневая ТЭС мощностью 270 МВт в Бухарском районе Бухарской области, второй — парогазовая установка мощностью 240 МВт, которая введена 14 января в Кибрайском районе Ташкентской области», — уточнили в компании.

Организация сообщает, что старт начала работы третьей новой тепловой электростанции мощностью 174 МВт, построенной в Янгиарыкском районе Хорезмской области, был дан 10 марта.

«Эти три электростанции вырабатывают в общей сложности 5,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. За счёт внедрения на них энергосберегающего оборудования и технологий будет сэкономлено 725 млн кубометров природного газа в год», — добавили в организации.

Подчёркивается, что сэкономленный природный газ позволит вырабатывать дополнительно 2,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Также «Узбекэнерго» проинформировало, что до конца марта в Кибрайском районе Ташкентской области будет сдана в эксплуатацию четвёртая новая тепловая электростанция мощностью 230 МВт.