Бейрут, 14 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Ливан столкнулся с рекордными осадками и резким снижением температуры из-за последствий арктического циклона «Грета». Об этом 14 марта сообщает Lebanon 24 со ссылкой на заявления местных метеорологов.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

По данным источников, в ряде районов страны 15−16 марта выпадет снег. В первую очередь это касается высокогорных районов страны, которые могут быть отрезаны от коммуникаций.

Власти страны и чрезвычайные службы готовятся к ликвидации снежных завалов и других последствий непогоды.

По данным метеорологов, с 17 марта циклон ослабнет и в Ливан придёт весенняя погода.