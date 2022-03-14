Москва, 14 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ опубликовал видео с подозреваемым в убийстве 22-летней модели Гретты Ведлер. Как сообщила пресс-служба ведомства, он дал признательные показания.

Вести Детально Арест

На видеозаписи мужчина показал следователям место преступления — гостиничный номер. Преступник рассказал, что состоял с девушкой в отношениях. Он задушил её в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий. После этого он спрятал тело в чемодан и перевёз его в Липецк.

14 марта следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 марта в гараже частного дома в Липецке обнаружено тело модели Гретты Ведлер, которая без вести пропала в Москве в 2021 году. По подозрению в убийстве был задержан 23-летний житель Липецка.