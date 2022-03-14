Москва, 14 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Корпорация МЕТА оказалась в очень неловкой для себя ситуации, считает политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко

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«С одной стороны, мы видим, что ошибочность принятого решения была косвенно признано, поскольку вслед за анонсом изменений политики платформ компании в адрес определённых форм выражения мысли было выпущено крайне обтекаемое уточнение о том, что новые правила будут применяться только на Украине, а в адрес «русского народа» все оскорбления будут пресекаться. Такая полумера, очевидно, все еще не будет устраивать Россию и ее граждан. Потенциальный откат решения вызовет уже более сильное информационное давление, которое может перерасти в правовое и экономическое, со стороны тех стран, которые поддерживают Украину в складывающемся конфликте. Более того, компания в таком случае потеряет и в репутационном плане в глазах инвесторов. В общем, такого сценария, в котором МЕТА выходит из ситуации бед потерь, сейчас не наблюдается», — подчеркнул эксперт.

«Можно лишь сказать о том, что МЕТА вновь привлекла к себе внимание. Учитывая крайне циничное отношение компании к информации, такой прирост обсуждаемости может ей рассматриваться как коммерческий успех. Поэтому частный интерес прибыли с большой вероятностью в таком решении стоял гораздо выше, чем те или иные политические ценности и установки», — завершил свой комментарий Артемий Атаманенко.

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