Москва, 14 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Российская валюта на протяжении минувшей недели корректировалась от новых антирекордов, установленных долларом за пределами уровня 150 рублей. К концу пятидневки пара расположилась немногим ниже 130 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 14 марта, пара доллар/рубль остается под давлением и недавно коснулась локальных минимумов в районе 112 руб., после чего отскочила выше 120 руб.

Волатильность курса рубля несколько снизилась, но остается высокой. При этом российская валюта ощущает на себе более сдержанное давление продавцов за счет новых надежд на деэскалацию конфликта между Россией и Украиной, которые продолжают переговоры.

В нынешнем курсе рубля уже заложена основная часть геополитических рисков и санкций Запада, причем на новые рестрикции «россиянин» реагирует уже более сдержанно.

Такое поведение рубля может говорить о том, что участники рынка укрепляются во мнении и том, что самые жесткие ограничения, включающие заморозку $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ РФ, уже позади.

Однако это вовсе не исключает новые потери рубля, который остается в девальвационном тренде и подвержен повышенным внешнеполитическим и экономическим рискам, учитывая положение, в котором оказалась Россия в условиях украинского конфликта.

В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может попытаться развить снижение, но на более глубоких откатах вероятны всплески покупок USD, если в ближайшие дни переговоры не принесут значимых позитивных результатов», — считает эксперт.

Читайте также: Динамику рубля продолжит определять геополитика