Владикавказ, 14 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Северной Осетии обеспечили питанием и обогревом водителей, застрявших из-за непогоды в пункте пропуска через границу с Грузией. Военно-Грузинская дорога остается закрытой уже пять дней, и, скорее всего, проезд будет запрещен еще неопределенное время из-за непогоды на территории Грузии. Между тем в очереди на границе стоят уже почти 500 автомобилей, сообщили 14 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Новости Владикавказа» КПП «Верхний Ларс»

Поддержать водителей и пассажиров, которые вынуждены ожидать проезда через границу уже длительное время, решили спасатели МЧС и благотворители Владикавказской и Аланской епархии.

«За два дня питание получили более 250 человек. Накануне, в субботу, горячий обед обеспечили сотрудники МЧС. Воскресный обед приготовили повара трапезной при церкви Пророка Божиего Илии, пирожки и пончики к горячему чаю пожертвовали благотворители Владикавказской епархии», — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, Военно-Грузинская дорога остается закрытой с 9 марта 2022 года, в этот же день было запрещено движение по Транскавказской магистрали.