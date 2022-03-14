Екатеринбург, 14 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В деревне Старые Решеты Свердловской провели проверку по факту отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Электричество

Причиной отключения электроэнергии стали плановые и неплановые работы. Отключение происходило более чем на 72 часа. В ведомстве установили, что мероприятия проводили незаконно. Кроме того, должностные лица не уведомили граждан о планируемых работах.

В ходе проверки установлены должностные лица, допустившие незаконные мероприятия. Их привлекли к дисциплинарной ответственности. Также возбуждены дела об административном правонарушении.